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03:50 (мск), источник: Коммерсантъ

WSJ: США рассматривают Узбекистан и Таджикистан для переброски войск из Афганистана

США могут перебросить свои войска из Афганистана в страны Средней Азии, Персидского Залива или на отдельные корабли ВМС, сообщили источники The Wall Street Journal. Они утверждают, что предпочтительным вариантом было бы размещение в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Но это осложняется «большим военным присутствием» России и растущим влиянием Китая.

Источник: AP 2021

По информации газеты, США необходимы базы для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Это нужно для поддержки правительства Афганистана и сдерживания «Талибана» (организация запрещена в России).

США не запрашивали размещение войск на базах в Средней Азии, пока этот вариант находится на рассмотрении Минобороны, Госдепартамента и Белого дома.

Источники газеты утверждают, что страны Средней Азии хотят создать противовес влиянию России и Китая, а сами Москва и Пекин разделяют заинтересованность Вашингтона в обеспечении стабильности в регионе.
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WSJ напоминает, что в мае спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Узбекистан и Таджикистан. По информации издания, он обсуждал ситуацию в Афганистане. Источник газеты сказал, что Узбекистан и Таджикистан обеспокоенные возможным распространением насилия в регионе.

WSJ отмечает, что у США были базы в Узбекистане и Киргизии. Они использовались для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году, в Киргизии — еще через почти 10 лет.

Президент США Джо Байден в апреле объявил, что крайний срок вывод войск НАТО из Афганистана — 11 сентября 2021 года, день 20-й годовщины терактов в США, которые и стали причиной американского вторжения в эту страну. После этого в Афганистане произошло несколько крупных терактов.

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