Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 маяОткрытие первой Государственной Думы России, день рождения Владислава Листьева и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
07:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Французские военные написали новое письмо с предупреждением о гражданской войне

Группа действующих французских военных выступила в поддержку открытого письма, написанного отставными генералами властям республики с предупреждением о гражданской войне. Новое послание и предисловие к нему размещены в еженедельнике Valeurs actuelles, передает ТАСС.

Источник: Reuters

Его авторы, чьи имена не называются, осуждают власти Франции, которые раскритиковали первое обращение отставных генералов, предупредивших о риске гражданской войны в стране из-за угрозы, которую несут исламисты и банды из пригородов. «К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех — любовь к своей стране», — говорится в тексте.

Военные отмечают рост насилия в городах и деревнях страны и указывают, что «ненависть к Франции и ее истории становится нормой». По их мнению, в стране «уже тлеет гражданская война».

«Действуйте. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — призывают они власти.

Читайте также
Во Франции накажут генералов за призыв к Макрону остановить исламистов

Первое письмо отставных французских генералов, в котором они предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов», было опубликовано в апреле. В нем говорится, что исламисты захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Бездействие может привести к социальному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться тысячами жертв, считают генералы. После жестокого убийства сотрудницы полиции тунисцем под письмом подписались тысячи военных, включая действующих.

В правительстве французского президента Эммануэля Макрона осудили письмо генералов, сравнив его с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году, вызванного решением тогдашнего лидера Франции Шарля де Голля предоставить африканской стране независимость.

Начальник главного штаба французских вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр заявил, что авторов письма ожидает дисциплинарная проверка. Командование рассматривает вариант с более суровым наказанием для старших по чину офицеров и менее суровым — для младших. Отставных генералов, подписавших письмо, накажут лишением воинского звания.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
СМИ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к России
Десантники США попали в больницы после высадки в Эстонии
Кадыров потребовал остановить «беспредел» в Восточном Иерусалиме
Замок Дракулы в Румынии стал центром вакцинации от коронавируса
Вспышку «черной плесени» выявили в Индии у переживших COVID-19
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги
Новости партнеров
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Вот почему Бразилия отказалась от ввоза "Спутника V"
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Gnezdo.ru
Его знают и любят. А как выглядят внуки Боярского
5 актеров фильма «Знахарь». Как выглядят сегодня
Все эти актрисы были женами одного мужчины
6 неизвестных актрис с данными голливудских звезд
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к годовщине Победы
Новости партнеров
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
О перенесенном ковиде можно легко узнать по ногтям
"Прабабушка легкого поведения" - комедия, сломавшая гендерные стереотипы
В России заговорили о необходимости отмены пенсионной реформы
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь