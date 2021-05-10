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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Главы МИДов Германии и Словакии выступили за диалог с Россией

Евросоюз готов к диалогу с Россией, но и Москва должна к нему вернуться, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Глава МИД Словакии Иван Корчок сказал, что ЕС не хотел бы дальнейшей эскалации отношений с Москвой. Министры пообщались с журналистами в преддверии заседания МИДов стран ЕС, которое состоится в Брюсселе сегодня, 10 мая.

Источник: Reuters

На встрече планируется, в частности, обсудить введение Россией санкций в отношении представителей ЕС, а также подготовку Москвой списка «недружественных стран», рассказал Маас.

«Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу», — сказал глава германского МИДа (цитата по «РИА Новости»).

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Глава МИД Словакии считает, что есть ряд вопросов, по которым у ЕС и России разные позиции, и ситуация в отношениях между ЕС и Россией в целом «сложная».

«Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна. Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», — отметил Корчок (цитата по «РИА Новости»).

Россия ввела персональные санкции в отношении представителей ЕС 30 апреля. В черный список попали восемь политиков. Это решение было связано с введенными 2 и 22 марта антироссийскими санкциями. Европейская сторона назвала ответные санкции РФ необоснованными и политически мотивированными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что в вопросе санкций у ЕС есть «мания безнаказанности», и Москва не оставит подобные выпады без ответа. В конце апреля министр сообщил, что список недружественных стран будет назван скоро.

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