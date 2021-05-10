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18:21 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган назвал действия Израиля в Иерусалиме террором

АНКАРА, 10 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонные переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», — говорится в распространенном коммюнике.

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По словам Эрдогана, Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля».

«Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», — добавил президент.

В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

По данным палестинских медиков, по меньшей мере 278 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Старом городе Иерусалима в понедельник утром. Столкновения в Восточном Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами продолжаются с конца прошлой недели, за несколько дней в них ранения различной степени тяжести получили сотни палестинцев.

В Израиле в понедельник отмечают День Иерусалима, посвященный годовщине присоединения восточной части города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день в городе традиционно проходят различные праздничные мероприятия, включая шествие с флагами.

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