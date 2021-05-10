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19:48 (мск), источник: РБК

Боррель заявил о решении всех стран ЕС не обострять отношения с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что все страны Евросоюза по итогам переговоров согласились не обострять напряженность с Россией. Это заявление он сделал после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, трансляцию вел Ruptly.

Источник: AP 2021

«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», — сообщил он.

По словам Борреля, Москва продолжает демонстрировать «модель негативных действий» в отношении ЕС и ситуация вокруг России будет обсуждаться на предстоящем саммите Европейского совета 25 мая.

Слова Борреля стали ответом на вопрос журналиста, касавшийся предложения премьера Чехии Андрея Бабиша, который попросил все страны ЕС выслать «хотя бы» по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице. Бабиш заявил, что «когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]».

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Взрывы во Врбетице произошли осенью-зимой 2014 года на частных складах с вооружением. Там находились боеприпасы, предназначавшиеся для болгарской компании EMCO бизнесмена Емельяна Гебрева. В дальнейшем их планировалось поставить на Украину. По версии Праги, к организации взрывов были причастны находившиеся на тот момент в стране по поддельным документам сотрудники российской военной разведки — Александр Петров и Руслан Боширов, которых ранее обвиняли и в отравлении Скрипалей в Великобритании. Россия обвинения чешской стороны опровергает.

Претензии чешского руководства привели к дипломатическому скандалу, в ходе которого Россия и Чехия обменялись высылками дипломатов. В знак солидарности с Прагой к высылкам присоединились также прибалтийские страны, Словакия и некоторые другие страны ЕС.

Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что Евросоюз готов к диалогу с Россией, если и Москва пойдет на это. «Важно, чтобы ЕС не отклонялся от своего нынешнего курса в отношении России и продолжал заниматься защитой прав человека и делал это очень последовательно», — сказал Маас.

С его позицией оказался солидарен и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

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