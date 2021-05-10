Байден сообщил, что встретится с Путиным

«Я собираюсь встретиться с президентом Путиным», — сказал господин Байден после выступления об экономической ситуации в стране.
Президент США отвечал на вопрос журналиста о том, причастна ли Россия к взлому Colonial Pipeline. «Пока что, основываясь на данных спецслужб, у нас нет доказательств причастности России», — сказал он.
Господин Байден дополнил, что «есть доказательства, что действующие лица, использовавшие вредоносные программы, находятся в России», и Россия «несет некоторую ответственность за это».
Ранее 10 мая заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер сообщила, что спецслужбы США работают над тем, чтобы определить, связаны ли действия хакерской группировки DarkSide с российскими властями. Пока что, по ее словам, они воспринимают кибератаку на Colonial Pipeline как действия криминальных элементов, а не государств.
В мае издание Politico по данным аналитиков и бывших американских чиновников сообщило, что в качестве места для встречи рассматриваются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку. Бывшие чиновники США предположили, что Хельсинки не будет выбран в качестве места встречи, так как сравнение с прошедшей в этом городе в 2018 году встречей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «затмит то, чего Байден и Путин надеются достичь».