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21:56 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что поддерживают право Израиля на самооборону в свете ракетных атак

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон осуждает последние ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают последние ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и поддерживают право еврейского государства на самооборону. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

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«Сегодняшние атаки из Газы на Израиль неприемлемы. США поддерживают право Израиля на самооборону», — сказал он.

Радикалы из сектора Газа запустили ранее семь ракет по территории Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. В городе Сдерот противотанковая ракета из Газы попала в автомобиль, ранения получил один человек, сообщила пресс-служба израильской армии.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

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