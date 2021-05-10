В США заявили, что поддерживают право Израиля на самооборону в свете ракетных атак

21:56 (мск), источник: ТАСС
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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают последние ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и поддерживают право еврейского государства на самооборону. Об этом сообщил в понедельник журналистам
«Сегодняшние атаки из Газы на Израиль неприемлемы. США поддерживают право Израиля на самооборону», — сказал он.
Радикалы из сектора Газа запустили ранее семь ракет по территории Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в Иерусалиме и
Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе