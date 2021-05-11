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12:16 (мск), источник: Известия

Путин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Казани

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. Об этом 11 мая рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечение медицинской, психологической помощью пострадавшим, раненым детям, оказать необходимое содействие родственникам погибших. Отдельное поручение было дано [главе Росгвардии Виктору] Золотову, с тем чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которые могут быть в гражданском обороте», — рассказал Песков.

Также в связи с трагическими событиями в школе Татарстана Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова, а также провел телефонные переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС России Евгением Зиничевым.

В ходе разговора с Мишустиным и Голиковой было принято решение, что в Казань вместе с психологами и медиками полетят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

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Ранее во вторник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что власти республики после стрельбы в казанской школе объявили 12 мая днем траура.

Сообщение о стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям ранее в этот день. Подозреваемого задержали.

Следствие, как сообщили журналисты, собирается назначить задержанному за стрельбу в школе в Казани психолого-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов участнику нападения на школу в Казани 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. По его словам, пособники нападавшего пока не определены. Минниханов подтвердил гибель семерых детей в результате стрельбы в школе в Казани. По его словам, все они ученики восьмого класса: четыре мальчика и три девочки.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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