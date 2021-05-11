18:05 (мск), источник: Ведомости
Песков ответил на сообщения о причастности России к атаке на Colonial Pipeline
Россия не имеет отношения к хакерской атаке на американскую компанию Colonial Pipeline, заявил журналистам
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«Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношения и к имевшим место ранее хакерским атакам. Мы категорически не приемлем
Ранее CNN сообщило, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. Президент США Джо Байден заявил, что свидетельств причастности России к этой хакерской атаке нет, хотя злоумышленники могут находиться в России.
Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США.