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18:05 (мск), источник: Ведомости

Песков ответил на сообщения о причастности России к атаке на Colonial Pipeline

Россия не имеет отношения к хакерской атаке на американскую компанию Colonial Pipeline, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2021

«Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношения и к имевшим место ранее хакерским атакам. Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи», — сказал Песков. Он выразил сожаление в связи с отказом США от сотрудничества с Россией в противодействии киберугрозам, так как оно могло бы помочь в общей борьбе с киберпреступлениями.

Ранее CNN сообщило, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. Президент США Джо Байден заявил, что свидетельств причастности России к этой хакерской атаке нет, хотя злоумышленники могут находиться в России.

Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США. Из-за кибератаки компания была вынуждена остановить работу части своих систем. В связи с произошедшим минтранс США ввел в ряде регионов режим региональной чрезвычайной ситуации.

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