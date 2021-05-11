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16:35 (мск), источник: Известия

Двум депутатам Верховной рады предъявили обвинения в госизмене

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала документы о предъявлении обвинения двум депутатам Верховной рады в связи с подозрениями в государственной измене.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что парламентарии также подозреваются в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении (предъявлении обвинения — Ред.) двум народным депутатам украинского парламента — М и К», — написала Венедиктова на странице в Facebook.

По словам депутата Алексея Гончаренко, речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили об обысках в доме главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

До этого, 30 марта, СБУ проводило обыски у граждан, которые имели отношение к общественной организации «Украинский выбор», лидером которой является Медведчук.

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26 марта трем участникам движения «Украинский выбор» были предъявлены обвинения в государственной измене за проведение референдума в Крыму. По данным украинских СМИ, подследственными стали Александр Синявский, Иван Комелов и Александр Слюсаренко. Двое фигурантов входили в состав формирования «Самооборона Севастополя».

25 февраля Служба безопасности Украины провела обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задержала ряд его сотрудников. По словам депутата фракции Ильи Кивы, происходящее на Украине можно назвать агонией режима, который проиграл, предал страну, народ.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на все имущество Медведчука и его супруги. Действие санкций продлится три года с февраля 2021-го.

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