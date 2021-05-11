Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных сведений для спецслужб России

Ранее Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.
«Медвечук направил Козаку, который тогда (в августе 2020 года. — “Ъ”) находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого войскового подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе, боевой подготовке. Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации», — передаются слова Баканова на странице СБУ в Facebook.
Генпрокуратура Украины сообщила о выдвижении подозрений ранее 11 мая. Еще ранее, в марте, СБУ провела следственные действия в отношении членов общественного движения «Украинский выбор — Право народа». Виктор Медведчук был инициатором создания «Украинского выбора» в 2012 году. Членам «Украинского выбора» вменяли содействие проведению референдума в Крыму в 2014-м и фиктивную ликвидацию ячеек на полуострове. У Виктора Медведчука, Тараса Козака и в офисе ОПЗЖ прошли обыски. Партия назвала обыски «местью и расправой», а выдвижение подозрений — беззаконием.