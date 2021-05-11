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21:19 (мск), источник: ТАСС

Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в интернете

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Предложения уйти от анонимности в интернете необходимо обсуждать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе.

Источник: РИА "Новости"

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, для предотвращения подобных трагедий «важно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом».

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Он также предложил ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия, и разработать порядок, препятствующий получению оружия людьми с неустойчивой психикой.

«Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой. В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки», — написал Володин.

Кроме того, продолжил спикер, «на следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия». «Это одна из оперативно подготовленных законодательных инициатив», — заметил он.

«Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия», — резюмировал Володин, выразив соболезнования родным и близким жертв трагедии и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

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