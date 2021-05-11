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21:44 (мск), источник: ТАСС

Турчак: полмиллиона граждан РФ в Донбассе смогут участвовать в выборах 2021 года

Секретарь генсовета «Единой России» заявил, что не должно быть ситуации, когда гражданин России, независимо от территории и места, где он проживает, был бы поражен в политправах.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. /ТАСС/. Жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года, заявил журналистам в понедельник секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах <…> Эти 500 тыс. человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — сказал Турчак.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.

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