Турчак: полмиллиона граждан РФ в Донбассе смогут участвовать в выборах 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. /ТАСС/. Жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года, заявил журналистам в понедельник секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах <…> Эти 500 тыс. человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — сказал Турчак.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.