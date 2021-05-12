США обсуждают ситуацию вокруг Договора по открытому небу с партнерами

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора.
«Мы не приняли решения относительно будущего участия Америки в Договоре по открытому небу. В настоящий момент активно рассматриваем вопросы, связанные с договором. Важно, что мы ведем консультации со своими союзниками и партнерами», — сказал господин Прайс на брифинге.
Он отметил, что при оценке ситуации США учитывают ряд факторов, в том числе и «несоблюдение Россией договора».
«Мы призываем Россию предпринять шаги для того, чтобы вернуться к выполнению договора», — добавил представитель Госдепартамента.
Договор по открытому небу вступил в силу в 2002 году. Он позволяет военным 33 стран совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга. США вышли из него в 2020 году, сославшись на неполное соблюдение договора Россией. МИД РФ сообщил о намерении покинуть ДОН в январе. Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре.