Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 мая меняется размер и график получения пенсий Кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
13Стрельба в школе в Казани
00:52 (мск), источник: Коммерсантъ

США обсуждают ситуацию вокруг Договора по открытому небу с партнерами

США активно изучают ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН), но решение об участии США в этом соглашении пока не принято, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он уточнил, что сейчас США консультируются со своими партнерами и союзниками.

Источник: AP 2021

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора.

«Мы не приняли решения относительно будущего участия Америки в Договоре по открытому небу. В настоящий момент активно рассматриваем вопросы, связанные с договором. Важно, что мы ведем консультации со своими союзниками и партнерами», — сказал господин Прайс на брифинге.

Читайте также
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Он отметил, что при оценке ситуации США учитывают ряд факторов, в том числе и «несоблюдение Россией договора».

«Мы призываем Россию предпринять шаги для того, чтобы вернуться к выполнению договора», — добавил представитель Госдепартамента.

Договор по открытому небу вступил в силу в 2002 году. Он позволяет военным 33 стран совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга. США вышли из него в 2020 году, сославшись на неполное соблюдение договора Россией. МИД РФ сообщил о намерении покинуть ДОН в январе. Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что будет с Россией и миром к 2030 году? Составлен научный прогноз.
Стрельба в гимназии в Казани. Главное
Лондон: действия России в киберпространстве угрожают демократии
Устроивший стрельбу в Казани не контактировал с родителями
Названы факторы, увеличивающие риск смерти от COVID в шесть раз
Хакеры извинились за атаку на топливную компанию США
В южные регионы России внезапно вернулась зима
В Госдуме предложили выдавать право на оружие только отслужившим
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Молчать нельзя: кем оказался "казанский стрелок"
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Кадыров высказал все, что думает о стрельбе в казанской школе
Авто
Новый Volkswagen Multivan: первое изображение Премьера минивэна состоится в середине июня
Кино
Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта Татьяна Морозова стала участницей шоу Вячеслава Манучарова
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Популярные темы на «Детях»
Женщина вождя 565
Вторник, картинки. 532
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 481
Май, вторник, картинки. 459
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Дом
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
В гостях: вилла Дмитрия Диброва на Рублевке
4 суперполезных совета на время ремонта
7 умных решений для интерьера крошечной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь