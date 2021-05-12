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01:00 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Британии считает, что действия РФ и КНР в киберпространстве угрожают демократии

Доминик Рааб сообщил, что Лондон выступает за создание «широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что действия России и Китая в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ. С таким утверждением, как сообщил британский МИД, он выступит в среду на конференции Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Соединенного Королевства.

«Враждебные государственные акторы и криминальные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте скажем прямо: такие страны, как Россия, обязаны преследовать преступников, которые действуют с их территории, а не покрывать их», — приводит внешнеполитическое ведомство Великобритании выдержки из речи Рааба. При этом в распространенном тексте излагается версия, согласно которой «авторитарные режимы», включая КНДР, Иран, Россию и Китай, «используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных».

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«Необходимо прояснить, как применяются правила в киберпространстве, и защититься от авторитарных режимов, которые не соблюдают принципы для достижения своих злонамеренных целей», — отмечается в речи Рааба. В заявлении также говорится, что Лондон выступает за создание «широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем».

«Нашей целью должно быть создание свободного, открытого, мирного и безопасного киберспространства, которое выгодно всем странам и людям. Мы должны заключить соглашение о том, как реагировать на те государства, которые совершают злонамеренные кибератаки», — сказано в тексте.

Как ожидается, Рааб заявит о важности защиты национального киберпространства на примере сферы образования. «В марте, когда мы готовились к возобновлению занятий в классах в школах и университетах, порядка 80 учебных заведений столкнулись с кибератакой в виде программ-вымогателей, что вынудило в некоторых случаях отстрочить возвращение за парты. Вот почему мы помогаем организациям по всей Великобритании защитить себя», — говорится в заявлении.

В апреле NCSC при Центре правительственной связи Великобритании утверждал, что Служба внешней разведки России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds. Тогда Рааб выступил с утверждением, что действия России носят злонамеренный характер, пообещав, что будет всегда стараться публично указывать на них.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, «любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

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