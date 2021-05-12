Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 мая меняется размер и график получения пенсий Кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Фоторепортажи
10Животные Чернобыля
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
04:04 (мск), источник: ТАСС

Центральная часть Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа

По данным Армии обороны Израиля, что в ночь на 11 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь более 200 ракет. Пострадали десятки человек.

Источник: AFP 2021

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Центральная часть Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа во вторник, 11 мая. Люди после первой сирены воздушной тревоги стали следовать инструкциям, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Первая сирена длилась около 15 секунд, после чего произошло около десяти взрывов. Когда звуки сирены прекратились, люди встали с асфальта, но последовал второй сигнал. На небе были видны ракеты, некоторые из которых перехватывали.

«Телефон, на который велась съемка, разбился по пути до более безопасного места. Приходилось все ниже пригибаться оттого, что все тело ощущало взрывную волну, а до слуха долетал звук битого стекла — это град осколков обрушивался на припаркованные автомобили», — передает корреспондент.

На фоне происходящего граждане дисциплинированно выполняли требования, некоторые жители легли на асфальт.

«Люди не сдвинулись со своих мест, когда стихла очередная сирена. Все молчали. Тишина длилась около пяти секунд. Но вновь взвыл сигнал тревоги, сразу пошла волна ракет. Десятки разрывов где-то рядом, в воздухе, что-то падало на землю. Рядом на асфальте женщина укрывала телом свою собаку. Волн было еще столько, что не хватит пальцев на руках, чтобы их сосчитать, — рассказал корреспондент.

После того, как наступила тишина, люди на улице поднялись с асфальта и разошлись.

Во время загрузки произошла ошибка.
 О чем стоит помнить людям старшего возраста, которые делают прививку
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
США обсуждают ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Устроивший стрельбу в Казани не контактировал с родителями
Названы факторы, увеличивающие риск смерти от COVID в шесть раз
В Госдуме предложили выдавать право на оружие только отслужившим
Эксперт рассказала, почему люди матерятся
Синоптики прогнозируют аномальное тепло в России на этой неделе
Китай проведет разделительную линию по вершине Эвереста
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Молчать нельзя: кем оказался "казанский стрелок"
«Такие ноги — дают лишь боги». Подписчики о фотосессии Загитовой
Горячие темы на Авто
Начинающая 172
Патриоты России отзовитесь! Юрич, Капитан, Андрей, Сергей, Матвей, Соловьёв, Киселёв, Матвеев, Бушаев! 120
Начинаю уважать либерастов 108
Амбиции 94
Кино
Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта Татьяна Морозова стала участницей шоу Вячеслава Манучарова
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Чем пахнет человек с онкологией: врачи назвали запах рака
Лариса Долина посетила могилу Юлии Началовой
Популярные темы на «Детях»
Женщина вождя 565
Вторник, картинки. 532
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 484
Свекровь хочет помощи 460
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь