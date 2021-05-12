Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

Документ запрещает выдавать лицензию на приобретение оружия людям с двумя и более судимостями, а также тем, кого ловили за рулем в пьяном виде.
Также все контролируемое Росгвардией оружие и боеприпасы необходимо будет ставить на учет в специальной государственной информационной системе. Владельцев обяжут в течение суток сообщать в Росгвардию об утере или хищении такого оружия.
Законопроектом вводятся новые основания, по которым лицензию на оружие могут аннулировать. Среди таких оснований — ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ в доступе Росгвардии к месту его хранения.
Стрельба произошла 11 мая в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь детей и двое взрослых. Более 20 человек получили ранения разной степени тяжести. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, двое детей, госпитализированных после нападения, находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть — в тяжелом. Стрелка, 19-летнего Ильназа Галявиева, задержали. После инцидента президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.