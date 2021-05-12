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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на приобретение оружия. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в декабре 2020 года. Рассмотрение законопроекта ускорили на фоне трагедии в Казани, где выпускник застрелил в гимназии девять человек из оружия, которым он владел легально.

Источник: Reuters

Документ запрещает выдавать лицензию на приобретение оружия людям с двумя и более судимостями, а также тем, кого ловили за рулем в пьяном виде.

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Также все контролируемое Росгвардией оружие и боеприпасы необходимо будет ставить на учет в специальной государственной информационной системе. Владельцев обяжут в течение суток сообщать в Росгвардию об утере или хищении такого оружия.

Законопроектом вводятся новые основания, по которым лицензию на оружие могут аннулировать. Среди таких оснований — ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ в доступе Росгвардии к месту его хранения.

Стрельба произошла 11 мая в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь детей и двое взрослых. Более 20 человек получили ранения разной степени тяжести. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, двое детей, госпитализированных после нападения, находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть — в тяжелом. Стрелка, 19-летнего Ильназа Галявиева, задержали. После инцидента президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

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