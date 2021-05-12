Арабо-израильский конфликт: ракетные удары продолжаются, в городе Лод — погромы и чрезвычайное положение
Конфликт в Израиле и секторе Газа разрастается: боевики ХАМАС выпустили по Израилю уже более тысячи ракет, израильская армия отвечает авиаударами по Газе, в самом Израиле местные арабы в нескольких местах устроили погромы и поджоги, в городе Лод введено чрезвычайное положение.
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Пресс-секретарь армии Израиля Джонатан Конрикус рассказал журналистам в среду утром, что с вечера понедельника из сектора Газа по израильским городам было выпущено уже более тысячи ракет. 850 из них либо взорвались на израильской территории, либо были сбиты системой ПВО «Железный купол», еще около 200, по словам Конрикуса, упали в самом секторе Газа.
Израиль отвечает сотнями ракетных ударов и авиаударов. Израильские военные заверяют, что бьют только по законным целям: местам запуска и производства ракет, а также по офисам и другим местам нахождения представителей ХАМАС.
С обеих сторон, по последним данным, погибло больше 40 человек: ХАМАС утверждает, что на их территории погибло 43 человека, включая 13 детей, в Израиле ракеты убили 6 человек, в том числе 16-летнюю девушку-арабку.
Эта девушка и ее 52-летний отец погибли утром в среду, когда ракета из Газы попала в их машину. Мать девушки тяжело ранена.
ХАМАС выпускает ракеты не только по ближайшим к Газе израильским городам на юге страны, но и по центру Израиля, включая Тель-Авив.
В среду на границе сектора Газа палестинцы подбили противотанковой ракетой военный джип. Как утверждает телеканал «Аль-Джазира», один израильский солдат погиб, двое ранены. Подтверждений или опровержений с израильской стороны пока нет.
Погром и ЧП в Лоде
В городе Лод в 20 км от Тель-Авива и в некоторых других местах во вторник вспыхнули беспорядки: по сообщениям израильской прессы, местные арабы начали жечь машины и магазины евреев и громить их дома.
Правительство Израиля объявило в Лоде чрезвычайное положение и отправило туда подразделения пограничной полиции.
В среду рано утром Лод посетил премьер-министр Биньямин Нетаньяху и пообещал восстановить порядок.
Как передают израильские издания, помимо Лода, беспорядки в прошедшие сутки были также в городах Рамла, где подожгли синагогу, Хайфа и Акко, где сожгли ресторан и гостиницу.
В городе Лод арабы жгли машины и принадлежащие евреем торговые точки. Туда введена пограничная полиция | Источник:REUTERS
Полиция уже задержала около 160 арабов, которых подозревают в участии в погромах.
Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.
Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.
Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек.
В центре очередной конфронтации между Израилем и палестинцами — снова Храмовая гора | Источник:REUTERS
Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС — «Бригады Аль-Кассам». Палестинская группировка «Исламский джихад» (запрещена в РФ) также сообщила о нанесении удара по Израилю.
Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.