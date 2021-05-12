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14:29 (мск), источник: ТАСС

Комитет Госдумы одобрил законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма превышает доход госслужащего за три года.

Источник: РИА "Новости"

Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности».

Справка
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Законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Также законопроект предусматривает порядок проведения Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности сведений, представленных чиновником о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется не только средств чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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Обращение взыскания на денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, будет осуществляться в соответствии с законом «Об исполнительном производстве». Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании их в доход Российской Федерации, предлагается установить в размере 10 тыс. рублей.

Сейчас законодательством предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход казны только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций).

«Правовые основания для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых указанными лицами не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, отсутствуют, что может способствовать совершению коррупционных правонарушений», — отмечается в пояснительной записке.

Документ разработан во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы, утвержденного указом президента РФ.

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