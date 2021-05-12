СБУ назвала причину запрета для Моргенштерна въезда на Украину

Российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, из-за пропаганды насилия и жестокости, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Музыканту запретили въезд в страну.
СБУ направила письмо Министерству культуры и информационной политики с предложением внести исполнителя в черный список. В службе указали, что Моргенштерн «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии <…>».
В список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины, внесен 181 гражданин России.
Среди них певицы Алена Апина, Надежда Бабкина и Ольга Кормухина, артисты Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Евгений Гришковец и другие.
Претензии к содержанию песен Моргенштерна высказывали и в России. В апреле против него завели административное дело о пропаганде наркотиков. Проверить клипы попросил экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов, который заявил, что в них, кроме наркотиков, пропагандируется детская порнография.
«Мы уверены, наша позиция по делу: никакой пропаганды нет <…>», — заявил адвокат рэпера.
ФАС признала ролик Моргенштерна «Клип за 10 лямов», в котором он рекламирует Альфа-банк, нарушающим закон о рекламе. В службе пришли к выводу, что в ролике содержатся нарушения, касающиеся употребления алкоголя, использования некорректных утверждений и другие.