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15:18 (мск), источник: РБК

СБУ назвала причину запрета для Моргенштерна въезда на Украину

Рэпер угрожает национальной безопасности страны, так как пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций, решили в СБУ.

Источник: РИА "Новости"

Российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, из-за пропаганды насилия и жестокости, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Музыканту запретили въезд в страну.

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СБУ направила письмо Министерству культуры и информационной политики с предложением внести исполнителя в черный список. В службе указали, что Моргенштерн «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии <…>».

В список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины, внесен 181 гражданин России.

Среди них певицы Алена Апина, Надежда Бабкина и Ольга Кормухина, артисты Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Евгений Гришковец и другие.

Претензии к содержанию песен Моргенштерна высказывали и в России. В апреле против него завели административное дело о пропаганде наркотиков. Проверить клипы попросил экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов, который заявил, что в них, кроме наркотиков, пропагандируется детская порнография.

«Мы уверены, наша позиция по делу: никакой пропаганды нет <…>», — заявил адвокат рэпера.

ФАС признала ролик Моргенштерна «Клип за 10 лямов», в котором он рекламирует Альфа-банк, нарушающим закон о рекламе. В службе пришли к выводу, что в ролике содержатся нарушения, касающиеся употребления алкоголя, использования некорректных утверждений и другие.

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