Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 маяСычуаньское землетрясение, выход первого советского фильма-катастрофы и другие события
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
15:18 (мск), источник: Ведомости

В Кремле отреагировали на слова Кадырова в адрес Израиля

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о ситуации в Восточном Иерусалиме не являются официальной позицией России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

10 мая Кадыров в своем Telegram-канале призвал Израиль извиниться за силовую операцию в Восточном Иерусалиме.

На вопрос, считают ли в Кремле Кадырова уполномоченным делать такие заявления, Песков сказал: «Внешнеполитическая позиция Российской Федерации формулируется главой государства по Конституции, эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении МИДа».

Новость
Арабо-израильский конфликт: ракетные удары продолжаются, в городе Лод — погромы и чрезвычайное положение

«Мы призываем обе стороны к сдержанности, мы чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские. И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь прежде всего на соответствующие резолюции Совета Безопасности [ООН]», — добавил представитель Кремля.

7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.

Глава Чечни назвал операцию Израиля «ничем не оправданной». «Мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего. Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить», — написал Кадыров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 На московские активы финской Itella Logistics появились новые претенденты
Сумеет ли Rovio Entertainment зарабатывать не только на Angry Birds
СК сообщил о заболевании мозга у стрелявшего в школе в Казани
СБУ назвала причину запрета для Моргенштерна въезда на Украину
США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого
Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе
Центробанк сообщил о новой схеме телефонного мошенничества
Власти нашли способ избежать массового отключения банкоматов
Здоровье
Как стрельба в казанской школе скажется на пострадавших Травма от пережитого может остаться на всю жизнь.
Новости партнеров
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Молчать нельзя: кем оказался "казанский стрелок"
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Ученики казанской школы признались, что повторял Галявиев
Горячие темы на Авто
Начинающая 172
Патриоты России отзовитесь! Юрич, Капитан, Андрей, Сергей, Матвей, Соловьёв, Киселёв, Матвеев, Бушаев! 120
Начинаю уважать либерастов 108
И снова о толерантности 106
Новости партнеров
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Сергей Безруков и его бывшая жена - жизнь продолжается
Лариса Долина посетила могилу Юлии Началовой
Дети
Эксперты назвали последствия стрельбы в школе для психики детей Что кроме тревожного расстройства и депрессии ждет пострадавших
Леди
Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие блистали на Brit Awards (фото) Звезды блистали на светском рауте
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь