Гутерриш: «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации в мире

«Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины “Спутник V”, я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим то, что Российская Федерация предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН “Спутником V”, и мы говорим о том, что это очень хороший знак, — сказал он. — Мы считаем, что “Спутник V” — это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации».
«Прежде всего, неприемлемо жить в том мире, в котором развитые страны могут вакцинировать большую часть своего населения, в то время как развивающиеся страны даже не имеют доступа и к одной дозе вакцины. Это не только несправедливо, но еще и абсурдно. Потому что мы видим, что вирус распространяется как лесной пожар и [существует] огромный риск появления новых мутаций, новых вариаций вируса, — сказал он. — Поэтому есть риск, что вакцины, которые существуют сейчас, просто будут больше неэффективны».
По словам генсека, очень важно, чтобы люди во всем мире были вакцинированы. «Нам нужно поднять в два раза производительность [вакцин] в мире и более равномерно распределять вакцины по всему миру, — добавил Гутерриш. — Я призвал специальную группу разработать план по распространению вакцин, который поможет нам работать между ВОЗ, с правительствами, с фармацевтическим сообществом, чтобы создать условия, которые позволят эффективно и в равной мере распространять вакцины по всему миру».
Генсек также указал на необходимость решения вопросов с лицензией и технологической поддержкой странам — производителям вакцин. Он отметил и необходимость поддержать международный механизм COVAX, где «по-прежнему есть проблемы с поставками и с финансированием».
Антониу Гутерриш подчеркнул, что благодарен России за разработку вакцины от коронавируса и предоставленную работникам ООН возможность сделать прививку российским препаратом.
«Я благодарю Россию в том, что касается исследования и разработки вакцины от коронавируса, а также за предоставление возможности получить вакцину для работников ООН», — сказал он.
Генсек ООН подчеркнул, что пандемия показала странам необходимость сотрудничать друг с другом.
Ранее Гутерриш призвал работников ООН в тех странах, где одобрена российская вакцина «Спутник V», прививаться этим препаратом. Он также назвал большой ошибкой политику «вакцинного национализма».