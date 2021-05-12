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22:17 (мск), источник: ТАСС

Гутерриш: «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации в мире

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» — один из ключевых элементов, который позволит решит проблему вакцинации в мире. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Источник: AP 2021

«Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины “Спутник V”, я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим то, что Российская Федерация предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН “Спутником V”, и мы говорим о том, что это очень хороший знак, — сказал он. — Мы считаем, что “Спутник V” — это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации».

Генсек ООН также назвал неприемлемым неравномерное распределение в мире вакцин от коронавируса.

«Прежде всего, неприемлемо жить в том мире, в котором развитые страны могут вакцинировать большую часть своего населения, в то время как развивающиеся страны даже не имеют доступа и к одной дозе вакцины. Это не только несправедливо, но еще и абсурдно. Потому что мы видим, что вирус распространяется как лесной пожар и [существует] огромный риск появления новых мутаций, новых вариаций вируса, — сказал он. — Поэтому есть риск, что вакцины, которые существуют сейчас, просто будут больше неэффективны».

По словам генсека, очень важно, чтобы люди во всем мире были вакцинированы. «Нам нужно поднять в два раза производительность [вакцин] в мире и более равномерно распределять вакцины по всему миру, — добавил Гутерриш. — Я призвал специальную группу разработать план по распространению вакцин, который поможет нам работать между ВОЗ, с правительствами, с фармацевтическим сообществом, чтобы создать условия, которые позволят эффективно и в равной мере распространять вакцины по всему миру».

Генсек также указал на необходимость решения вопросов с лицензией и технологической поддержкой странам — производителям вакцин. Он отметил и необходимость поддержать международный механизм COVAX, где «по-прежнему есть проблемы с поставками и с финансированием».

Благодарность России

Антониу Гутерриш подчеркнул, что благодарен России за разработку вакцины от коронавируса и предоставленную работникам ООН возможность сделать прививку российским препаратом.

«Я благодарю Россию в том, что касается исследования и разработки вакцины от коронавируса, а также за предоставление возможности получить вакцину для работников ООН», — сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что пандемия показала странам необходимость сотрудничать друг с другом.

Ранее Гутерриш призвал работников ООН в тех странах, где одобрена российская вакцина «Спутник V», прививаться этим препаратом. Он также назвал большой ошибкой политику «вакцинного национализма».

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