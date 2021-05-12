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12 мая, источник: РБК

Черногория предоставит бесплатные COVID-тесты для уезжающих туристов

Власти Черногории с 13 мая предоставят возможность пройти бесплатное тестирование на коронавирус туристам, чьи страны требуют этого по возвращении, со ссылкой на Минздрав республики сообщило «Радио и телевидение Черногории».

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Источник: AP 2021

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович ранее также рассказала, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели COVID-19.

Накануне в Черногории ослабили часть ограничений, введенных в связи с пандемией. Власти сняли запрет на движение междугороднего транспорта в выходные, а также отменили комендантский час, действовавший с полуночи до 5 утра.
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Российским туристам власти Черногории на время курортного сезона разрешили находиться в стране без визы в течение 90 дней вместо обычных 30. Мера будет действовать до 31 октября.

Помимо этого, российские туристы с конца марта получили возможность посетить Черногорию без обязательной сдачи теста на коронавирус. Такие же послабления касаются граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

С марта прошлого года прямое авиасообщение между Россией и Черногорией приостановлено из-за пандемии. Туристы из России прибывают в страну через Стамбул или Белград.

По возвращении из-за границы российские туристы должны дважды сдать тест на COVID-19. Пройти оба тестирования нужно в течение пяти дней после прибытия с интервалом между ними не менее суток.

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