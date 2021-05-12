Черногория предоставит бесплатные COVID-тесты для уезжающих туристов

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович ранее также рассказала, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели COVID-19.
Накануне в Черногории ослабили часть ограничений, введенных в связи с пандемией. Власти сняли запрет на движение междугороднего транспорта в выходные, а также отменили комендантский час, действовавший с полуночи до 5 утра.
Российским туристам власти Черногории на время курортного сезона разрешили находиться в стране без визы в течение 90 дней вместо обычных 30. Мера будет действовать до 31 октября.
Помимо этого, российские туристы с конца марта получили возможность посетить Черногорию без обязательной сдачи теста на коронавирус. Такие же послабления касаются граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии.
С марта прошлого года прямое авиасообщение между Россией и Черногорией приостановлено из-за пандемии. Туристы из России прибывают в страну через Стамбул или Белград.
По возвращении из-за границы российские туристы должны дважды сдать тест на COVID-19. Пройти оба тестирования нужно в течение пяти дней после прибытия с интервалом между ними не менее суток.