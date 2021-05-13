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00:27 (мск), источник: Известия

Правительство обсудит реструктуризацию долгов для восстановления деятельности должников

Правительство РФ в четверг обсудит возможность реструктуризации долгов для восстановления хозяйственной деятельности и платежеспособности должников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 12 мая, на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что законопроект вносит изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты РФ.

«Законопроектом, в частности, предусмотрено расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, вводится новая реабилитационная процедура — реструктуризация долгов для восстановления хозяйственной деятельности и платежеспособности должника и сохранения рабочих мест. Исключается ряд неэффективных процедур банкротства», — говорится в сообщении.

Ранее в марте стало известно, что свыше 5 тыс. россиян могут попасть в базу данных судебных приставов из-за совпадений имен с реальными должниками. Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Ольга Помигалова рассказала, что ФССП предложила ввести дополнительные идентификаторы в виде паспорта или другого документа, устанавливающего личность.

При этом в апреле глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв оценил законопроект о новых правах приставов для принудительного исполнения решений исполнительных документов. Отмечалось, что данный правительственный законопроект направлен на повышение эффективности за счет упрощения и перевода в цифровую форму многих процедур.

Пискарёв пояснил, что для того чтобы не допустить ошибочную идентификацию граждан, законопроект «предусматривает обязательное указание в судебных и исковых документах одного из таких идентификаторов должника, как СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета), идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации автомобиля».

Однако, по его словам, приставы получат право на запрос указанных сведений у соответствующих органов. Согласно законопроекту, они также смогут выяснять у операторов связи номера телефонов должника и взыскателя.

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