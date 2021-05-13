Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества

«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», — сказал глава российского МИДа.
По словам Лаврова, на переговорах с Гутерришем он подтвердил позицию России о недопустимости односторонних подходов в международной политике. По его словам, одну из ключевых проблем Россия видит в попытках некоторых западных государств продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений.
Глава МИД добавил, что внедрение концепции так называемого порядка, основанного на правилах, наносит ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах.
Лавров назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совбеза и односторонние экономические санкции. Вместе с этим он подчеркнул, что Россия считает ООН «несущей конструкцией международной правовой системы», а для решения проблем нужно слышать голос каждого государства.
7 мая Лавров заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях. Он подчеркнул, что Россия считает недопустимыми подобные шаги. По словам министра, ими всё шире пользуются США, ЕС и другие их союзники. Такими действиями, отметил Лавров, они отвергают все принципы демократии и многосторонности.
Днем ранее в Москве заявили, что не будут оставлять без ответа любые новые западные санкции, направленные в отношении РФ. Отмечалось, что в настоящее время продолжается череда ограничений, которая была «запущена членами Евросоюза, а также западными странами, включая США».