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01:52 (мск), источник: Известия

Усиление российских военных под Калининградом идет с опережением

Усиление российской группировки военных в Калининградской области идет с опережением. Минобороны завершает создание 18-й гвардейской мотострелковой дивизии на территории эксклава, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ее укомплектование и перевооружение планируется закончить осенью. В составе соединения в полной боеготовности будут мотострелковые и танковый полки, артиллерийские и зенитные части и подразделения, а также несколько отдельных батальонов.

О предстоящем развертывании в регионе полноценной мотострелковой дивизии заявил в декабре прошлого года командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

«Известия» узнали несколько эксклюзивных подробностей о формировании 18-й дивизии. В частности, основу нового соединения составила переформированная 79-я гвардейская мотострелковая бригада. На ее базе развернули 79-й мотострелковый полк, а также части и подразделения боевого обеспечения — отдельный батальон связи, разведывательный, а также инженерно-саперный. В состав дивизии вошли вновь сформированные 275-й и 280-й мотострелковые полки, а также 11-й танковый полк.

«Усиление группировки в Балтийском регионе на основе Калининграда ведется давно», — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. По ее словам, усиление военного присутствия в регионе необходимо, так как есть угроза с западного направления.

Ускоренное создание новых формирований российской армии эксперт связала с недавними учениями сил НАТО в странах Балтии.

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