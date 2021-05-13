Ростуризм предложил ввести детский туристический кэшбэк на период до 15 сентября

«Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)», — говорится в проекте постановления на портале проектов нормативных правовых актов.
Для получения кэшбэка нужно оплатить поездку картой «Мир». Возврат на нее будет проведен в течение пяти дней.
Пресс-служба Ростуризма объяснила, что получить кэшбэк можно будет на путевки с возвращением ребенка из детских лагерей до 15 сентября.
«То есть с захватом всей летней оздоровительный кампании», — сообщил представитель ведомства журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас идет техническое присоединение лагерей к программе, проводится тестирование всей технической части, «чтобы процесс покупки и возврата шел для родителей “бесшовно”».
Ростуризм рассчитывает, что программа стартует до конца мая. Правительство рассмотрит вопрос на очередном заседании 13 мая.
Ввести детский туристический кэшбэк предложил президент Владимир Путин. При этом он говорил, что программа должна действовать круглогодично. Программа туристического кэшбэка впервые была запущена в 2020 году.