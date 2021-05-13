СМИ узнали об опасениях ЕС насчет возможного присоединения ДНР к России

По данным агентства, в документе утверждается, что якобы организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».
Как отмечает агентство, ссылаясь на внутреннюю записку ЕС, постоянные представители стран блока в комитете по политике и безопасности разошлись во мнении относительно вопроса вступления Украины в НАТО. Часть из них поддержала инициативу, другая отметила, что Киев недостаточно уделяет внимания реализации необходимых реформ, в частности касающихся борьбы с коррупцией. Помимо этого, по мнению второй группы чиновников, потенциальное сотрудничество с Украиной в области программ безопасности требует более тщательного обсуждения.
Российские власти неоднократно опровергали планы по присоединению Донбасса и заявляли, что сохраняют приверженность минским соглашениям.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предоставление российского гражданства жителям ДНР и ЛНР принималось исходя из «сугубо гуманитарных соображений».
Этой весной украинские власти вновь подняли вопрос о вступлении страны в НАТО. В Киеве заявили, что Россия стягивает войска к украинским границам. По оценке Службы безопасности Украины, у них сосредоточено около 100 тыс. российских военных. Киев сообщал о стягивании войск на фоне обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе, где участились случаи нарушения перемирия.
В Минобороны России скопление войск в Южном военном округе объясняли учениями. 22 апреля глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки достигнуты полностью, и приказал вернуть войска с Юга России обратно в части. По его словам, эта проверка была проведена «в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО». Войска должны были вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая.