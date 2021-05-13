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02:49 (мск), источник: Известия

Покупателей хотят обязать решать конфликты с торговлей через Госуслуги

Покупателей хотят обязать решать конфликты с онлайн-магазинами только на платформе Госуслуг. Это предложение Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила председателю комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву (копия документа есть у «Известий»).

Источник: Известия

В конце марта правительство внесло в ГД поправки в законы «О защите прав потребителей» и «Об альтернативной процедуре урегулирования споров…». Документ легализует новый инструмент альтернативного решения конфликтов между покупателями и продавцами — с помощью сайта Госуслуг.

В нем сказано, что стороны могут разрешать споры на платформе в случае, если в договоре, который они заключили, предусмотрена такая возможность.

Законопроект предписывает, что покупатель использует этот инструмент по своему желанию, а продавец обязан рассмотреть жалобу на Госуслугах, если получил ее.

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АКИТ предложила скорректировать документ, обязав покупателей решать конфликты в досудебном порядке только с помощью онлайн-сервиса Госуслуг. Это требование станет возможным, если онлайн-магазин в договоре оферты (например, в правилах возврата товаров) указал именно такой способ решения споров, утверждают в организации.

Обязательство по досудебным решениям споров должно быть у обеих сторон, и это следует закрепить законодательно, подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов. Если продавец включает пункт об онлайн-урегулировании конфликтов в свой договор оферты, то не должно быть возможности отказаться от этой процедуры, полагает он.

Использование сервиса должно быть добровольным для всех, поскольку он может быть физически недоступен как для покупателей, в первую очередь пожилых людей и сельских жителей, так и для некоторых их контрагентов из малого бизнеса, указал председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

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