02:49 (мск), источник: Известия
Покупателей хотят обязать решать конфликты с торговлей через Госуслуги
Покупателей хотят обязать решать конфликты с
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В конце марта правительство внесло в ГД поправки в законы «О защите прав потребителей» и «Об альтернативной процедуре урегулирования споров…». Документ легализует новый инструмент альтернативного решения конфликтов между покупателями и продавцами — с помощью сайта Госуслуг.
Законопроект предписывает, что покупатель использует этот инструмент по своему желанию, а продавец обязан рассмотреть жалобу на Госуслугах, если получил ее.
АКИТ предложила скорректировать документ, обязав покупателей решать конфликты в досудебном порядке только с помощью
Обязательство по досудебным решениям споров должно быть у обеих сторон, и это следует закрепить законодательно, подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов. Если продавец включает пункт об
Использование сервиса должно быть добровольным для всех, поскольку он может быть физически недоступен как для покупателей, в первую очередь пожилых людей и сельских жителей, так и для некоторых их контрагентов из малого бизнеса, указал председатель Союза потребителей Петр Шелищ.