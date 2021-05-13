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03:48 (мск), источник: Известия

Правительству предложат привлечь к охране школ Росгвардию

Росгвардия должна быть привлечена к охране школ по всей стране — с таким предложением к правительству в течение ближайших двух недель планируют обратиться депутаты Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

«Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование», — отметил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

В Совете Федерации согласны с таким предложением. Там сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности школьных учреждений.

В Госдуме также признают важность усиления безопасности школ. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с «Известиями» подчеркнул необходимость сделать все для повышения уровня охраны.

При этом во фракции «Справедливой России» настаивают, что родители не должны платить за охрану. Это не потребует дополнительных финансовых затрат, полагают в ЛДПР. А в КПРФ считают, что привлечение федеральной службы к такой работе не должно привести к раздуванию штата Росгвардии.

В «Единой России» согласны, что школы должны охранять профессионалы.

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