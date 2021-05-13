Правительству предложат привлечь к охране школ Росгвардию

«Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование», — отметил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.
В Совете Федерации согласны с таким предложением. Там сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности школьных учреждений.
В Госдуме также признают важность усиления безопасности школ. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с «Известиями» подчеркнул необходимость сделать все для повышения уровня охраны.
При этом во фракции «Справедливой России» настаивают, что родители не должны платить за охрану. Это не потребует дополнительных финансовых затрат, полагают в ЛДПР. А в КПРФ считают, что привлечение федеральной службы к такой работе не должно привести к раздуванию штата Росгвардии.
В «Единой России» согласны, что школы должны охранять профессионалы.