В России готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов

«Известия» выяснили новые подробности законопроекта, ужесточающего контроль за оборотом оружия в РФ, который Госдума готовится принять в ускоренном порядке 18 мая.
Как уточняется в пояснительной записке, в соответствии с политикой импортозамещения разработка системы электронного учета планируется на базе компонентов серверной инфраструктуры с преимущественным использованием российского и свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным кодом.
Также законопроектом предлагается наделить Росгвардию рядом новых полномочий. Одним из них станет проведение собеседований с соискателем лицензии либо разрешения на получение оружия. Их цель — установление достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений.