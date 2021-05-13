09:26 (мск), источник: Известия
Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США
Президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Об этом 12 мая сообщила
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В сообщении отмечается, что недавние инциденты с SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline являются напоминанием о том, что организации частного и государственного секторов страны «всё чаще сталкиваются с изощренной злонамеренной киберактивностью» со стороны государственных действующих лиц и со стороны киберпреступников.
«Эти инциденты имеют общие черты, в том числе недостаточность защиты в сфере кибербезопасности, которая делает организации частного и государственного секторов более уязвимыми», — сказано в сообщении.
Отмечается, что документ вносит существенный вклад в модернизацию средств обеспечения кибербезопасности. В
Как пояснили в Белом доме, указ устраняет барьеры для обмена данными между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности. Кроме того, он модернизирует и внедряет более строгие стандарты кибербезопасности в федеральном правительстве.
Также документ направлен на укрепление безопасности цепей поставок программного обеспечения (ПО). В указе предусмотрено создание совета по анализу вопросов, связанных с кибербезопасностью, сопредседательствовать в котором будут представители частного сектора и властей.
10 мая кибератаке подвергся крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline. Американские СМИ связывали взлом с Россией. Белый дом эту информацию не подтвердил.
В свою очередь,
Позже заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку совершила группа хакеров DarkSide, а не