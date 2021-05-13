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09:26 (мск), источник: Известия

Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

Президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Белом доме. Указ призван повысить кибербезопасность США и защитить правительственные сети.

Источник: Reuters

В сообщении отмечается, что недавние инциденты с SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline являются напоминанием о том, что организации частного и государственного секторов страны «всё чаще сталкиваются с изощренной злонамеренной киберактивностью» со стороны государственных действующих лиц и со стороны киберпреступников.

«Эти инциденты имеют общие черты, в том числе недостаточность защиты в сфере кибербезопасности, которая делает организации частного и государственного секторов более уязвимыми», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что документ вносит существенный вклад в модернизацию средств обеспечения кибербезопасности. В пресс-службе отметили, что это «первый из многих» шагов администрации Байдена в данной области.

Как пояснили в Белом доме, указ устраняет барьеры для обмена данными между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности. Кроме того, он модернизирует и внедряет более строгие стандарты кибербезопасности в федеральном правительстве.

Также документ направлен на укрепление безопасности цепей поставок программного обеспечения (ПО). В указе предусмотрено создание совета по анализу вопросов, связанных с кибербезопасностью, сопредседательствовать в котором будут представители частного сектора и властей.

10 мая кибератаке подвергся крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline. Американские СМИ связывали взлом с Россией. Белый дом эту информацию не подтвердил.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не имела и не имеет никакого отношения к подобного рода хакерским атакам.

Позже заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку совершила группа хакеров DarkSide, а не какое-то конкретное государство.

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