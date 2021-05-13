07:28 (мск), источник: Известия
Премьеру Великобритании припомнили старый долг по штрафу
Окружной суд обязал
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За что именно оштрафовали Джонсона, пока не сообщается. В документах дела указано лишь официальное место жительства британского политика — резиденция на
В окружении премьера приговор назвали необоснованным и заявили о готовности его обжаловать.
10 мая сообщалось, что парламентская комиссия по соблюдению стандартов начала расследование затрат британского
Это расследование стало вторым скандалом для Джонсона за последние месяцы. До этого общественность подвергла критике законность и уместность обновления резиденции на