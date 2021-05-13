Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 маяДень Черноморского флота, начало строительства первой в России железной дороги и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
15Праздничный салют в честь Дня Победы
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
07:28 (мск), источник: Известия

Премьеру Великобритании припомнили старый долг по штрафу

Окружной суд обязал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оплатить штраф в £535 ($752), сам политик свою вину отрицает. Об этом сообщил в четверг, 13 мая, издание Business Insider.

Источник: Reuters

За что именно оштрафовали Джонсона, пока не сообщается. В документах дела указано лишь официальное место жительства британского политика — резиденция на Даунинг-стрит.

В окружении премьера приговор назвали необоснованным и заявили о готовности его обжаловать.

10 мая сообщалось, что парламентская комиссия по соблюдению стандартов начала расследование затрат британского премьер-министра на отдых за рубежом.

Это расследование стало вторым скандалом для Джонсона за последние месяцы. До этого общественность подвергла критике законность и уместность обновления резиденции на Даунинг-стрит за счет средств, выделенных партийными донорами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Жить бы в Сочи: названы самые желанные для переезда города РФ
СМИ: Евросоюз считает, что Россия хочет интегрировать Донбасс
Усиление российских военных под Калининградом идет с опережением
В России готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Эксперты: пандемию можно было предотвратить
Ученые перечислили симптомы постковидного синдрома
Центробанк сообщил о новой схеме телефонного мошенничества
Gnezdo.ru
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Горячие темы на Авто
жига-наше всё ! 160
И снова о толерантности 122
Начинаю уважать либерастов 108
Амбиции 94
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Конкурс коротких рассказов. Все про ремонт))) 391
Cемейный конфликт 227
Чем и как наполнить свою жизнь 138
Послеродовая депрессия- мой опыт 70
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Новости партнеров
Врачи совершили чудо с ребёнком пострадавшим в казанской трагедии
Сергей Безруков и его бывшая жена - жизнь продолжается
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь