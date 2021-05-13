Джо Байден заявил, что президентом должен был стать его покойный сын

«Вы меня всегда застаете врасплох с вопросами о Бо… Храни его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле», — сказал Джо Байден.
Бо Байден родился 3 февраля 1969 года. Работал юристом в Министерстве юстиции США, временным консультантом в управлении развития политики и обвинителем в офисе прокурора США, а также генеральным прокурором штата Делавэр. Состоял в Нацгвардии штата.
Байден-младший умер в 2015 году в возрасте 46 лет от глиобластомы (опухоль головного мозга). По свидетельствам близких, горе от этой потери стало одной из причин отказа Джо Байдена баллотироваться в президенты в 2016 году.