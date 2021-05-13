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09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Джо Байден заявил, что президентом должен был стать его покойный сын

Президент США Джо Байден считает, что главой государства должен был стать его покойный сын Джозеф Робинетт Бо Байден. Об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

Источник: Reuters

«Вы меня всегда застаете врасплох с вопросами о Бо… Храни его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле», — сказал Джо Байден.

Бо Байден родился 3 февраля 1969 года. Работал юристом в Министерстве юстиции США, временным консультантом в управлении развития политики и обвинителем в офисе прокурора США, а также генеральным прокурором штата Делавэр. Состоял в Нацгвардии штата.

Байден-младший умер в 2015 году в возрасте 46 лет от глиобластомы (опухоль головного мозга). По свидетельствам близких, горе от этой потери стало одной из причин отказа Джо Байдена баллотироваться в президенты в 2016 году.

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