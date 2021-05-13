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09:27 (мск), источник: ТАСС

Военные и эксперты США раскритиковали письмо экс-генералов о психическом здоровье Байдена

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Действующие американские военные и эксперты назвали антидемократическим письмо 124 отставных генералов и адмиралов, поставивших под сомнение физические способности президента США Джо Байдена, а также итоги президентских выборов 2020 года.

Источник: AP 2021

Как заявил в среду вечером интернет-изданию The Huffington Post приглашенный профессор, бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд, подобное послание является «очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии».

По его мнению, для военных опасно принимать участие в «откровенно антидемократических кампаниях, направленных на пересмотр результатов честных выборов», что создает опасный прецедент.

Как отмечает газета Politico, письмо отставников «встревожило военных в Пентагоне своим резким тоном и использованием положения генералов и адмиралов страны для распространения дезинформации». Однако официально в военном ведомстве США публикацию комментировать не стали.

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В самом тексте открытого письма утверждается, что США находятся в глубокой опасности, поскольку страна «как никогда борется за свое выживание с момента основания в 1776 году». «Это конфликт между сторонниками социализма и марксизма и сторонниками конституционной свободы, — говорится в тексте. — Без честных и справедливых выборов, которые бы точно отражали “волю граждан”, наша конституционная республика потеряна».

По мнению авторов, Федеральное бюро расследований и Верховный суд должны действовать быстро и не игнорировать нарушения на выборах, «как это было в 2020 году». В тексте также содержится критика в адрес нынешней администрации за выстраивание отношений с Китаем и попытки переговоров по иранской ядерной программе.

По мнению отставников, «психическое и физическое состояние главнокомандующего [президента США] не должно игнорироваться». «Он должен быть в состоянии быстро принимать правильные решения в сфере национальной безопасности днем или ночью», — говорится в тексте.

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