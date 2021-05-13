Военные и эксперты США раскритиковали письмо экс-генералов о психическом здоровье Байдена

Как заявил в среду вечером интернет-изданию The Huffington Post приглашенный профессор, бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд, подобное послание является «очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии».
По его мнению, для военных опасно принимать участие в «откровенно антидемократических кампаниях, направленных на пересмотр результатов честных выборов», что создает опасный прецедент.
Как отмечает газета Politico, письмо отставников «встревожило военных в Пентагоне своим резким тоном и использованием положения генералов и адмиралов страны для распространения дезинформации». Однако официально в военном ведомстве США публикацию комментировать не стали.
В самом тексте открытого письма утверждается, что США находятся в глубокой опасности, поскольку страна «как никогда борется за свое выживание с момента основания в 1776 году». «Это конфликт между сторонниками социализма и марксизма и сторонниками конституционной свободы, — говорится в тексте. — Без честных и справедливых выборов, которые бы точно отражали “волю граждан”, наша конституционная республика потеряна».
По мнению авторов, Федеральное бюро расследований и Верховный суд должны действовать быстро и не игнорировать нарушения на выборах, «как это было в 2020 году». В тексте также содержится критика в адрес нынешней администрации за выстраивание отношений с Китаем и попытки переговоров по иранской ядерной программе.
По мнению отставников, «психическое и физическое состояние главнокомандующего [президента США] не должно игнорироваться». «Он должен быть в состоянии быстро принимать правильные решения в сфере национальной безопасности днем или ночью», — говорится в тексте.