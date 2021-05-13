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11:22 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: повреждение мозга выявили у 130 дипломатов и военных США за рубежом

Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с проблемами повреждения мозга, пишет The New York Times. Ранее было известно о 60 случаях ухудшения здоровья у американских дипломатов и военных в Китае и на Кубе, теперь подобные случаи зафиксированы в Европе и в странах Азии. Американские СМИ писали, что США изучают причастность спецслужб РФ к этим атакам.

Источник: AP 2021

На фоне данных о выявлении большего числа случаев администрация президента Джо Байдена поручила назначить координаторов для изучения причин повреждений мозга у чиновников и военных, а также улучшить качество медицинских услуг пострадавшим. Издание сообщает, что случаи повреждения мозга регистрируются уже около пяти лет. Администрация бывшего президента Дональда Трампа пыталась усилить участие Министерства обороны в расследовании, но тогда возникли трудности из-за защиты данных.

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По данным источников NYT, случаи, зарегистрированные внутри страны, скорее всего, стали последствиями событий, которые произошли с пострадавшими сотрудниками за рубежом.

В декабре 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала доклад о возможных причинах плохого самочувствия американских дипломатов на Кубе в 2016—2018 годах. Ученые считают, что причиной стало направленное радиочастотное излучение. С 2016 года многие дипломаты США на Кубе жаловались на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти.

В апреле этого года источники телеканала CNN сообщили, что власти США расследуют две предполагаемые атаки с использованием технологии «направленной энергии» внутри страны. Politico сообщало, что США изучают причастность спецслужб РФ к атакам «направленной энергией» на сотрудников разведки США по всему миру.

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