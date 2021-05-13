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12:27 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский подписал закон об ограничении импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 мая, подписал закон, который позволяет ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Источник: AP 2021

Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады, передает ТАСС.

«Возвращено с подписью президента», — указано в сообщении.

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Согласно информации офиса Зеленского, глава государства подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», принятый Верховной Радой 15 апреля текущего года. Согласно закону, право на прекращение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии получает Национальная комиссия, которая занимается госрегулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Отмечается, что решение о прекращении импорта может быть принято в том случае, если регулятор отменит результаты аукционов по доступу к межгосударственным электросетям для поставок электроэнергии из указанных стран.

Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины.

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