Зеленский подписал закон об ограничении импорта электроэнергии из России

Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады, передает ТАСС.
«Возвращено с подписью президента», — указано в сообщении.
Согласно информации офиса Зеленского, глава государства подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», принятый Верховной Радой 15 апреля текущего года. Согласно закону, право на прекращение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии получает Национальная комиссия, которая занимается госрегулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Отмечается, что решение о прекращении импорта может быть принято в том случае, если регулятор отменит результаты аукционов по доступу к межгосударственным электросетям для поставок электроэнергии из указанных стран.
Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины.