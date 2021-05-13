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14:12 (мск), источник: Ведомости

В Израиле заявили о подготовке наземной операции в секторе Газа

Израильские военные разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, откуда ведутся ракетные обстрелы израильской территории, и сегодня предоставят их политическому руководству страны. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, передает Times of Israel.

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По его словам, к границам Газы уже переброшены несколько бригад, включая десантников, пехоту и бронетанковые подразделения. Приказа о начале наступления пока не поступало.

Сегодня Армия обороны Израиля заявила об уничтожении нескольких групп палестинских боевиков, вооруженных противотанковыми гранатометами, одна из которых накануне убила израильского военнослужащего к северу от сектора Газа. Кроме того, израильские ВВС нанесли ракетный удар и разрушили офис военной разведки ХАМАС в самой Газе, идут бомбежки других объектов в городе. Так, накануне авиаударом было уничтожено высотное здание, в котором находились офисы СМИ.

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По данным Минздрава ХАМАС, с начала боевых действий в Газе погибли 83 человека, 17 из них — дети, а 487 получили ранения.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. Только 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Они упали на юго-западные территории страны — в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря, обстрелу подвергся также и международный аэропорт «Бен-Гурион, который из-за этого ограничил прием рейсов. Число жертв ракетных обстрелов с израильской стороны, не считая погибшего от пуска противотанковой ракеты военнослужащего, достигло двух.

Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен», включающая массированные удары по инфраструктуре, руководству и боевикам ХАМАС. Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, ее целью является нанесение существенного урона радикальной группировке «Хамас».

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