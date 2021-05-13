Путин потребовал ужесточить контроль над оборотом оружия

Об этом он заявил на совещании с правительством при обсуждении стрельбы в казанской школе, произошедшей 11 мая. В результате трагедии погибли девять человек, в том числе семь детей.
Президент поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить в письменном виде предложения по ужесточению контроля над оружием, чтобы потом дать необходимые поручения. Глава государства отметил, что не все поручения, данные по итогам предыдущих нападений на школы, были выполнены.
Президент сегодня начал с минуты молчания совещание с членами правительства из-за трагедии в казанской школе. Путин назвал произошедшее страшной бедой и варварским преступлением. Он добавил, что трагедия потрясла всех и с Татарстаном сейчас вся Россия.
Путин поручил внести предложение о награждении госнаградами учителей и сотрудников школы в Казани, где была стрельба.
Глава государства также на фоне произошедшего поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.
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