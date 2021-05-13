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13 мая, источник: Коммерсантъ

Золотов перечислил меры по ужесточению оборота оружия

Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за оборотом оружия. Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить до 21 года возраст, дающий право на получение лицензии на владение оружием. Также он предложил ужесточить правила получения документов, дающих право на владение оружием, и продажи отдельных видов оружия.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Виктор Золотов предложил:

  • повысить возраст для покупки оружия до 21 года вне зависимости от того, служил человек в армии или нет;
  • продавать полуавтоматическое и полугладкоствольное оружие только после пяти лет после выдачи гладкоствольного;
  • обязать проходить курсы молодого бойца тех, кто впервые покупает гладкоствольное оружие;
  • выдавать справки на получение оружия только в государственных учреждениях, ввести психологическое тестирование при их выдаче;
  • ужесточить требования для получения охотничьего билета.

«Необходимо возвратиться к возрастному цензу 21 года… потому что даже те люди, которые отслужили в армии, один год всего лишь служат, и часто ребята, которые там служат, от силы три раза выстрелят», — сказал Золотов.

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По его словам, в 21 год у людей «в голове становится уже не мешанина, они более-менее укрепляются касательно непосредственной практики применения этого оружия и своего психологического состояния».

Во время совещания Владимир Путин отметил, что те поручения, которые он дал в 2018 году после стрельбы в политехническом колледже в Керчи, не были исполнены в полном объеме и на должном уровне. Он отдельно отметил, что «ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы», должна быть «жесткой, персональной».

«Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, — такие ситуации должны быть полностью исключены», — заявил глава государства. После того как Золотов огласил свои предложения, президент попросил представить их в письменном виде.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе 11 мая. Убиты семеро детей, двое взрослых. Пострадали еще 23 человека. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит. Накануне Советский районный суд Казани арестовал преступника на два месяца.

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