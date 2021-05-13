Золотов перечислил меры по ужесточению оборота оружия

Виктор Золотов предложил:
«Необходимо возвратиться к возрастному цензу 21 года… потому что даже те люди, которые отслужили в армии, один год всего лишь служат, и часто ребята, которые там служат, от силы три раза выстрелят», — сказал Золотов.
По его словам, в 21 год у людей «в голове становится уже не мешанина, они более-менее укрепляются касательно непосредственной практики применения этого оружия и своего психологического состояния».
Во время совещания Владимир Путин отметил, что те поручения, которые он дал в 2018 году после стрельбы в политехническом колледже в Керчи, не были исполнены в полном объеме и на должном уровне. Он отдельно отметил, что «ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы», должна быть «жесткой, персональной».
«Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, — такие ситуации должны быть полностью исключены», — заявил глава государства. После того как Золотов огласил свои предложения, президент попросил представить их в письменном виде.
19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе 11 мая. Убиты семеро детей, двое взрослых. Пострадали еще 23 человека. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит. Накануне Советский районный суд Казани арестовал преступника на два месяца.