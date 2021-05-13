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17:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минэнерго США сообщила о непричастности России к атаке на Colonial Pipeline

Российские власти не причастны напрямую к атаке на IT-системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, заявила глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. По ее словам, единственное, что связывает с Россией обвиняемую в атаке хакерскую группировку DarkSide, — ее возможное местонахождение.

Источник: AP 2021

«Мы не полагаем, что была прямая связь с Россией и тому подобными, за исключением того факта, что группа (DarkSide.— “Ъ”), судя по всему, находится в Восточной Европе или в России», — сказала Грэнхолм во эфире канала CNN. Напомним, DarkSide взяла ответственность за нападение, ФБР подтвердила ее причастность.

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Ранее президент США Джо Байден говорил, что, по данным спецслужб, российские власти не причастны к атаке на Colonial Pipeline. При этом он сказал, что Россия «несет некоторую ответственность», так как действующие лица, по имеющимся у него доказательствам, находятся в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не причастна ни к атаке на Colonial Pipeline, ни к другим приписываемым ей операциям.

Кибератака на IT-системы Colonial Pipeline произошла 7 мая, после этого компания временно приостановила все операции. Инцидент привел к дефициту топлива на восточном побережье США и росту цен до максимума с ноября 2014 года. 13 мая Грэнхолм написала в Twitter, что перезапуск отключенного трубопровода произошел успешно и восстановления ситуации стоит ожидать к концу выходных.

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