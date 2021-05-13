17:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава Минэнерго США сообщила о непричастности России к атаке на Colonial Pipeline
Российские власти не причастны напрямую к атаке на
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«Мы не полагаем, что была прямая связь с Россией и тому подобными, за исключением того факта, что группа (DarkSide.— “Ъ”), судя по всему, находится в Восточной Европе или в России», — сказала Грэнхолм во эфире канала CNN. Напомним, DarkSide взяла ответственность за нападение, ФБР подтвердила ее причастность.
Ранее президент США Джо Байден говорил, что, по данным спецслужб, российские власти не причастны к атаке на Colonial Pipeline. При этом он сказал, что Россия «несет некоторую ответственность», так как действующие лица, по имеющимся у него доказательствам, находятся в России.
Кибератака на