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17:25 (мск), источник: Секрет Фирмы

Иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России

В Госдуме завершается работа над законопроектом, регулирующим работу крупных иностранных IT-компаний в России. Один из авторов документа депутат Александр Хинштейн, заявил, что закон необходим, чтобы приструнить интернет-гигантов, злоупотребляющих своим положением.

Источник: Reuters

О скором внесении инициативы Хинштейн сообщил у себя в Telegram-канале. Сам он назвал его «законопроектом о приземлении», который «установит правила игры» для деятельности крупных интернет-компаний.

По его словам, многие зарубежные IT-гиганты «откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства». В качестве примера таких нарушений Хинштейн привёл распространение общественно опасной информации, к которой он отнёс детскую порнографию, суицид, пропаганду наркотиков, терроризма и экстремизма.

Однако привлечь большинство IT-гигантов к реальной ответственности за это до сих пор практически невозможно, указал Хинштейн.

Основной причиной такого положения дел депутат посчитал отсутствие у крупных компаний собственных представительств, представляющих их интересы и отвечающие за их действия, в том числе в суде. Поэтому разработанный законопроект обязывает владельцев крупных интернет-платформ с ежедневной аудиторией в России от 500 000 человек открывать филиалы, которые и будут нести полную ответственность за происходящее в российском сегменте.

Те же компании, которые проигнорируют это требование, столкнутся с жёсткими мерами — и это не только штрафы. Среди предложений Хинштейна и других авторов законопроекта:

  • информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства;
  • запрет на распространение рекламы как о самом ресурсе, так и на его площадке;
  • запрет на проведение платежей в адрес платформы;
  • запрет на сбор и трансграничную передачу данных.

«Важно, что эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работы с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства», — уверен депутат.

По словам ещё одного автора законопроекта, депутата Антона Горелкина, под действие законопроекта точно попадут Facebook, YouTube, Twitter и TikTok.

Хинштейн также подчеркнул, что российские депутаты не «изобретают велосипед»: подобные жёсткие меры в отношении крупных международных компаний уже ввели в ряде стран, например в Турции, и политика защиты цифрового суверенитета показалась ему весьма эффективной.

По данным пресс-службы Госдумы, законопроект внесут на рассмотрение уже на следующей неделе. Его подготовили по поручению президента Владимира Путина, по которому до 1 августа 2021 года правительство должно подготовить «дополнительные требования» к зарубежным технологическим компаниям, в том числе по открытию их представительств в России. После принятия закона у иностранных сервисов будет месяц на подачу заявки — это можно сделать дистанционно в личном кабинете ФНС или создав дочернюю фирму совместно с российской компанией. Кроме того, правительство обсуждает возможность введения нового налога для иностранных IT-компаний, использующих данные россиян для рекламы.

Арина Корелина

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