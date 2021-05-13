Иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России

О скором внесении инициативы Хинштейн сообщил у себя в Telegram-канале. Сам он назвал его «законопроектом о приземлении», который «установит правила игры» для деятельности крупных интернет-компаний.
По его словам, многие зарубежные IT-гиганты «откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства». В качестве примера таких нарушений Хинштейн привёл распространение общественно опасной информации, к которой он отнёс детскую порнографию, суицид, пропаганду наркотиков, терроризма и экстремизма.
Однако привлечь большинство IT-гигантов к реальной ответственности за это до сих пор практически невозможно, указал Хинштейн.
Основной причиной такого положения дел депутат посчитал отсутствие у крупных компаний собственных представительств, представляющих их интересы и отвечающие за их действия, в том числе в суде. Поэтому разработанный законопроект обязывает владельцев крупных интернет-платформ с ежедневной аудиторией в России от 500 000 человек открывать филиалы, которые и будут нести полную ответственность за происходящее в российском сегменте.
Те же компании, которые проигнорируют это требование, столкнутся с жёсткими мерами — и это не только штрафы. Среди предложений Хинштейна и других авторов законопроекта:
«Важно, что эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работы с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства», — уверен депутат.
По словам ещё одного автора законопроекта, депутата Антона Горелкина, под действие законопроекта точно попадут Facebook, YouTube, Twitter и TikTok.
Хинштейн также подчеркнул, что российские депутаты не «изобретают велосипед»: подобные жёсткие меры в отношении крупных международных компаний уже ввели в ряде стран, например в Турции, и политика защиты цифрового суверенитета показалась ему весьма эффективной.
По данным пресс-службы Госдумы, законопроект внесут на рассмотрение уже на следующей неделе. Его подготовили по поручению президента Владимира Путина, по которому до 1 августа 2021 года правительство должно подготовить «дополнительные требования» к зарубежным технологическим компаниям, в том числе по открытию их представительств в России. После принятия закона у иностранных сервисов будет месяц на подачу заявки — это можно сделать дистанционно в личном кабинете ФНС или создав дочернюю фирму совместно с российской компанией. Кроме того, правительство обсуждает возможность введения нового налога для иностранных IT-компаний, использующих данные россиян для рекламы.