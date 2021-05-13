Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
16Обострение палестино-израильского конфликта
19:39 (мск), источник: РБК

Матвиенко назвала самым «вредительским» закон о закупках для госнужд

По словам председателя Совета Федерации, из-за норм закона российские ученые вынуждены тратить бесценное время и «пора поставить точку в этом затянувшемся вопросе».

Совет Федерации уже внес в правительство предложения об изменении норм федерального закона о контрактной системе при закупках товаров и услуг для государственных нужд (44-ФЗ), заявила глава верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.

Новость
Иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России

«Мы отследим, чтобы они [предложения] были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», — сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

Реплика Матвиенко стала ответом на жалобу замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александра Лутовинова, который в ходе прошедших в Совфеде слушаний «Научный кадровый потенциал страны» рассказал, что нормы закона создают для ученых много трудностей.

«Если нужно немного изменить условия контракта по объективным обстоятельствам, мы попадаем в ситуацию, когда идут штрафные санкции», — сказал он, предложив внести в закон поправки.

Сегодня ученые вынуждены тратить бесценное время на то, чтобы заказать и получить реактивы или приборы. Пора поставить точку в этом затянувшемся вопросе.
Валентина Матвиенко

Принятый в 2013 году 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») пришел на смену действовавшему с 2005 года 94-ФЗ («О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Закон регулирует заказы государственных структур.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стало известно в каких отношениях был казанский стрелок с родителями
Задержание стрелявшего в казанской школе. Видео
Путин потребовал ужесточить контроль над оборотом оружия
Прервалась рекордная победная серия сборной России по хоккею
Байден заявил о непричастности РФ к атаке на Colonial Pipeline
Стали известны новые подробности нападения на школу в Казани
Дерипаска вспомнил Путина после слов Мишустина про жадность
Уроженец Коломны пожертвовал $1 млрд на борьбу с COVID в Индии
Gnezdo.ru
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
Кино
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС По результатам медицинского отбора определен состав основного и дублирующего экипажей
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Вот почему у Андрея Мягкова не было детей
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Новости партнеров
Самые крутые снимки, сделанные в 70-ых
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
"Лежу в крови": рассказ пострадавшего о первых минутах трагедии в Казани
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь