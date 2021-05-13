19:39 (мск), источник: РБК
Матвиенко назвала самым «вредительским» закон о закупках для госнужд
По словам председателя Совета Федерации,
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Совет Федерации уже внес в правительство предложения об изменении норм федерального закона о контрактной системе при закупках товаров и услуг для государственных нужд (44-ФЗ), заявила глава верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.
«Мы отследим, чтобы они [предложения] были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», — сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
Реплика Матвиенко стала ответом на жалобу замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александра Лутовинова, который в ходе прошедших в Совфеде слушаний «Научный кадровый потенциал страны» рассказал, что нормы закона создают для ученых много трудностей.
«Если нужно немного изменить условия контракта по объективным обстоятельствам, мы попадаем в ситуацию, когда идут штрафные санкции», — сказал он, предложив внести в закон поправки.
Сегодня ученые вынуждены тратить бесценное время на то, чтобы заказать и получить реактивы или приборы. Пора поставить точку в этом затянувшемся вопросе.
Принятый в 2013 году 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») пришел на смену действовавшему с 2005 года 94-ФЗ («О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Закон регулирует заказы государственных структур.