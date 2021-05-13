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21:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Туроператорам выделили 1 млрд рублей на компенсации за вывозные рейсы из Турции и Танзании

Правительство России выделило 1 млрд руб. на компенсации туроператорам за вывозные рейсы из Турции и Танзании. Кроме того, 1,2 млрд руб. выделят на субсидирование чартеров по 12 внутренним туристическим направлениям.

Источник: AP 2021

«После временной приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией туроператоры, чтобы вернуть наших туристов, направляли пустые самолеты и, конечно, несли при этом убытки. Мы обещали компенсировать эти расходы. И сегодня правительство приняло соответствующее решение, выделен 1 млрд руб. И мы рассчитываем, что данная мера поддержит туроператоров, а значит, и туристов, обязательства перед которыми должны быть выполнены», — говорится на сайте Ростуризма.

Также сказано, что в 2021 году правительство планирует выделить 1,2 млрд руб. на субсидирование чартерных рейсов по 12 внутренним направлениям. Стоимость отдыха по ним, говорится в сообщении, будет снижена «в среднем в два раза».

«Мы хотим, чтобы туристы, которые мечтают посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, смогли сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году мы запустим не менее 12 таких чартерных направлений, по которым стоимость отдыха будет снижена для туристов в среднем в два раза. В этом году на это будет выделено 1,2 млрд рублей», — сообщила пресс-служба Ростуризма.

Напомним, Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией в связи с эпидемической обстановкой в этих странах.

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