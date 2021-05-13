Туроператорам выделили 1 млрд рублей на компенсации за вывозные рейсы из Турции и Танзании

«После временной приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией туроператоры, чтобы вернуть наших туристов, направляли пустые самолеты и, конечно, несли при этом убытки. Мы обещали компенсировать эти расходы. И сегодня правительство приняло соответствующее решение, выделен 1 млрд руб. И мы рассчитываем, что данная мера поддержит туроператоров, а значит, и туристов, обязательства перед которыми должны быть выполнены», — говорится на сайте Ростуризма.
Также сказано, что в 2021 году правительство планирует выделить 1,2 млрд руб. на субсидирование чартерных рейсов по 12 внутренним направлениям. Стоимость отдыха по ним, говорится в сообщении, будет снижена «в среднем в два раза».
«Мы хотим, чтобы туристы, которые мечтают посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, смогли сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году мы запустим не менее 12 таких чартерных направлений, по которым стоимость отдыха будет снижена для туристов в среднем в два раза. В этом году на это будет выделено 1,2 млрд рублей», — сообщила пресс-служба Ростуризма.
Напомним, Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией в связи с эпидемической обстановкой в этих странах.