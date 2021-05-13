Байден отверг мнения о причастности РФ к кибератакам на Colonial Pipeline

При этом он допустил, что сами кибервзломщики могут находиться на территории РФ.
Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России.
По словам Байдена, Вашингтон находится в прямом общении с Москвой в вопросе обсуждения мер против вымогающих выкуп сетей.
Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения Восточного побережья США. В настоящий момент ожидается возобновление работы Colonial Pipeline.
9 мая американские СМИ заявляли о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом данную информацию не подтвердил. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер тогда пояснила, что атаку совершила группа хакеров, а не какое-то государство.
На следующий день Байден также указал, что информации о причастности России к этой кибератаке нет. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что хакеры, причастные к кибератаке, якобы находятся на территории РФ, в связи с чем Москва должна «вести себя ответственно».
11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов 12 мая подчеркнул, что подобные обвинения США в адрес России остаются голословными.
При этом в этот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб по вопросам кибербезопасности обвинил Россию и другие страны в осуществлении диверсий и краже данных. В его речи указывалось, что «когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их».
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал эти обвинения русофобией.
13 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в хакерских атаках в адрес России нужны США и Великобритании для того, чтобы оправдать санкции против Москвы.
Также в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Colonial Pipeline выплатила около $5 млн (более 369 млн рублей) хакерам за восстановление своей компьютерной сети, которую те ранее парализовали.
Отмечается, что, после того как хакеры получили денежные средства, они предоставили компании специальный инструмент, позволяющий восстановить компьютерную сеть. Однако он сработал крайне медленно. Именно поэтому Colonial Pipeline использовала другие методы для восстановления работы.