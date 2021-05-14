Новую самоходную гаубицу «Мальва» могут отправить служить в ВДВ

В качестве одного из вариантов базирования рассматривается бригада Воздушно-десантных войск, которая сейчас формируется. По словам экспертов, в случае принятия окончательного решения ВДВ получат получат мощную мобильную систему, которая позволит существенно увеличить огневую силу войск.
Перспективная самоходная гаубица на колесном шасси «Мальва» в настоящий момент находится на завершающем этапе испытаний. Как передают источники, артиллерийская установка не будет иметь возможности десантироваться парашютным способом, однако ее можно перевозить военно-транспортной авиацией, а на дорогах у нее появится большое преимущество по мобильности перед гусеничной техникой. Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.
В случае утверждения инициативы об оснащении «Мальвой» ВДВ, новинку отправят в отдельную артиллерийскую бригаду. О планах по созданию такого соединения ранее сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В настоящее время в каждой воздушно-десантной дивизии есть артиллерийский полк, однако более крупного формирования, которое бы подчинялось напрямую командующему, в последние годы в составе этого рода войск не было.
По мнению военного эксперта Алексея Хлопотова, установка систем вооружения на колесную базу сегодня является мировым трендом. К числу преимуществ таких систем он отнес большую мобильность, дешевизну и простоту в обслуживании. Кроме того, как указал специалист, наличие у установки восьми шасси снижает нагрузку на ось, вследствие чего такая техника становится еще более маневренной. Для мобильных сил быстрого развертывания подобные установки очень востребованы, добавил Хлопотав.