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01:04 (мск), источник: Известия

Новую самоходную гаубицу «Мальва» могут отправить служить в ВДВ

Минобороны планирует ввести в строй первое в истории российской артиллерии самоходное орудие на колесном шасси «Мальва». Об этом сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Источник: ЦНИИ «Буревестник»

В качестве одного из вариантов базирования рассматривается бригада Воздушно-десантных войск, которая сейчас формируется. По словам экспертов, в случае принятия окончательного решения ВДВ получат получат мощную мобильную систему, которая позволит существенно увеличить огневую силу войск.

Перспективная самоходная гаубица на колесном шасси «Мальва» в настоящий момент находится на завершающем этапе испытаний. Как передают источники, артиллерийская установка не будет иметь возможности десантироваться парашютным способом, однако ее можно перевозить военно-транспортной авиацией, а на дорогах у нее появится большое преимущество по мобильности перед гусеничной техникой. Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.

В случае утверждения инициативы об оснащении «Мальвой» ВДВ, новинку отправят в отдельную артиллерийскую бригаду. О планах по созданию такого соединения ранее сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В настоящее время в каждой воздушно-десантной дивизии есть артиллерийский полк, однако более крупного формирования, которое бы подчинялось напрямую командующему, в последние годы в составе этого рода войск не было.

По мнению военного эксперта Алексея Хлопотова, установка систем вооружения на колесную базу сегодня является мировым трендом. К числу преимуществ таких систем он отнес большую мобильность, дешевизну и простоту в обслуживании. Кроме того, как указал специалист, наличие у установки восьми шасси снижает нагрузку на ось, вследствие чего такая техника становится еще более маневренной. Для мобильных сил быстрого развертывания подобные установки очень востребованы, добавил Хлопотав.

Во время загрузки произошла ошибка.
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