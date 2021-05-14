Греция примет привитых российской и китайской вакцинами туристов

Теохарис сказал, что Греция приветствует туристов с сертификатом о вакцинации «Спутником V». Он добавил, что электронный сертификат о прививке российской вакциной позволяет легко перейти на английский интерфейс. Министр туризма отметил, что сотрудничество с Россией в сфере туризма будет расширяться и развиваться.
Министр рассказал, что страна также будет принимать туристов, привитых китайской вакциной. По его словам, такой шаг связан с еще одной «важной для греческого туризма страной» — Сербией. По данным Теохариса, где треть населения Сербии вакцинирована «Спутником V» и треть — китайским препаратом.
Возобновление туристических поездок — важный для Греции шаг: почти каждый пятый житель страны работает в туриндустрии, отмечали Reuters и The Guardian. По данным Всемирной туристской организации ООН, в 2020 году в Греции побывали всего 7,4 млн человек против рекордного числа гостей за год до пандемии — тогда Грецию посетили 31,3 млн туристов. Доходы страны от туризма сократились с $18 млрд в 2019 году до $4,8 млрд в 2020-м.
В середине апреля греческие власти заявили о намерении открыть страну для туристов с 14 мая. Министр туризма Греции Харис Теохарис тогда предупредил, что на границе туристам будут выборочно делать экспресс-тесты на COVID-19, но оплачивать их будет Греция.
Директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу рассказал, что для въезда в страну россиянам придется соблюсти одно из трех условий: предоставить отрицательный тест на COVID-19, справку о наличии антител либо подтвердить прохождение вакцинации. Он отметил, что в 2021 году страна ждет «хорошего притока» туристов из России. Ранее россияне могли въехать в Грецию только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 и подтверждения брони номера в гостинице.