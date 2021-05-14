В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Отмечается, что депутат отправил письмо с соответствующей инициативой на имя главы Министерства труда и соцзащиты Антона Котякова. Сухарев отметил в своем письме, что пандемия коронавируса показала важность использования средств защиты и профилактики заболеваний.
Он подчеркнул, что вопрос покупки защитных средств наиболее актуален для граждан пенсионного возраста. При этом у них может не хватать денег на эту статью расходов.
«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста», — говорится обращении.
Чтобы пресечь попытки нецелевого расходования средств, Сухарев предложил выдавать их в виде сертификатов.
Ранее группа депутатов Госдумы захотела освободить неработающих пенсионеров в России от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 19 апреля.