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08:45 (мск), источник: ТАСС

Израиль провел крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам радикалов в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая. /ТАСС/. ВВС Израиля при поддержке наземных подразделений, не заходивших на территорию сектора Газа, провели в ночь на пятницу крупнейшую с начала нынешнего этапа конфликта операцию против военных целей радикалов в палестинском анклаве. Об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Источник: AP 2021

«Ночью 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нем принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям. Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки была сеть тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа», — сказал Конрикус.

Армейский представитель отметил, что ряд СМИ сообщил в пятницу ночью о начале наземной фазы операции в Газе, что не соответствует действительности, но военный взял за это вину на себя, отметив, что в сообщении армейской пресс-службы на английском была допущена «неточность».

На вопрос о том, намерен ли Израиль начинать наземную операцию в анклаве, Конрикус сказал, что у армии «есть планы, есть приказы по подготовке», но информации о намерениях он дать журналистам не может.

Конрикус сообщил, что, по подсчетам израильских военных, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 10 мая более 1,8 тыс. ракет, 430 из которых упали на территории самого палестинского анклава, не перелетев через границу. В результате погибли семь гражданских лиц в Израиле и один военный на границе, добавил он.

За минувшую ночь по территории еврейского государства было выпущено из Газы три волны ракет, добавил Конрикус.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в Газе не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали сотни палестинцев.

Как информировал ранее Минздрав в Газе, жертвами израильских ударов по сектору, которые не прекращаются с понедельника, стали 109 палестинцев, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин.

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