Израиль провел крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам радикалов в Газе

08:45 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Ночью 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нем принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям. Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки была сеть тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа», — сказал Конрикус.
На вопрос о том, намерен ли Израиль начинать наземную операцию в анклаве, Конрикус сказал, что у армии «есть планы, есть приказы по подготовке», но информации о намерениях он дать журналистам не может.
Конрикус сообщил, что, по подсчетам израильских военных, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 10 мая более 1,8 тыс. ракет, 430 из которых упали на территории самого палестинского анклава, не перелетев через границу. В результате погибли семь гражданских лиц в Израиле и один военный на границе, добавил он.
С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в Газе не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети
Как информировал ранее Минздрав в Газе, жертвами израильских ударов по сектору, которые не прекращаются с понедельника, стали 109 палестинцев, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин.