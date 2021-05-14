10:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности
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Сегодня, 14 мая, Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские войска все еще остаются на территории армянской Сюникской области. Граница Армении с Азербайджаном стала проходить рядом с Сюникской областью после перехода под контроль Баку семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов по соглашению о прекращении огня.
«В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на
Владимир Путин подтвердил настрой на поддержание контактов с Ереваном и Баку для обеспечения стабильности в регионе. Никол Пашинян выступил за решение возникающих проблем «исключительно мирными,
По данным Минобороны Армении, азербайджанские войска в настоящий момент находятся на армянской территории в приграничной Сюникской области. «В ходе вчерашних переговоров наша сторона жестко потребовала вывести войска, отметив, что не собирается уступать ни один метр нашей территории. ВС противника пока находятся на данном участке в Сюнике, по нашим сведениям, ждут указов руководства», — сообщило Минобороны Армении ТАСС.
Согласно трехстороннему соглашению, заключенному при посредничестве России в конце прошлого года, через Сюнскую область должна пройти дорога, связывающая Азербайджан с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предупреждал, что готов проложить транспортный коридор даже силой.
12 мая Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные пересекли госграницу в Сюникской области. Он назвал действия Баку посягательством на территорию Армении. Азербайджанские военные пытались продвинуться на границе в районах Вардениса (Гегаргуникская область) и Сисиана (Сюникская область) под предлогом «уточнения границ». Господин Пашинян поручил правительству подготовить обращение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).